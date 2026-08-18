Что происходит с топливом в России в августе

За последние семь дней доступность топлива снизилась в Волгоградской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой и Ростовской областях, а также в Татарстане, о чем пишет российское СМИ "Известия".

Корреспонденты издания в понедельник, 17 августа, проверили 21 АЗС в Москве и Московской области.

Бензин А-92 был в продаже только на семи из них;

А-95 – на шести;

А-98 – на пяти.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил, что новая волна дефицита возникла из-за длительных атак и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Напомним, что топливный кризис вновь накрывает Россию. Ограничения уже вернулись в ряд регионов. А некоторые заправки "пусты" даже в столице.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Более того, россиян уже начали задерживать и штрафовать за жалобы. Об этом пишет "Медиазона".

Еще в воскресенье, 16 июля, пятеро жителей Волгограда записали коллективное обращение к председателю Следственного комитета возле автозаправки из-за дефицита топлива. Но после этого их задержали.

В то же время импорт не слишком спасает Кремль. Бензин из Индии так и не дошел до россиян. Нефтяные компании не смогли согласовать цену его реализации.