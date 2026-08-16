Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

Что известно о топливном кризисе в России?

Партии индийского бензина, которые Россия начала закупать еще в июле для покрытия дефицита, так и не поступили на местные АЗС или оптовый рынок.

По данным отраслевых источников, топливо заблокировано в порту Мурманска и даже не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут согласовать цену его реализации.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Нефтяники-импортеры пытаются продать индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, что составляет около 111 рублей за литр.

Эта сумма вдвое превышает оптовые цены на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, где по состоянию на 13 августа марка АИ-92 стоила чуть более 77 тысяч рублей за тонну.

Российские регуляторы требуют от бизнеса продавать импорт по внутренним ценам, однако импортеры жалуются на чрезвычайно дорогую логистику.

Чтобы доставить груз из индийских портов в российскую Арктику, требуется более месяца, а в пути топливо приходится переливать с танкера на танкер.

Танкер с индийским бензином с завода Nayara Energy, который частично принадлежит "Роснефти", прибыл в Мурманск еще 5 августа. Впоследствии поставщики пытались снизить цену сначала до 130 тысяч, а затем до 110 тысяч рублей за тонну, но покупателей так и не нашлось.

Подобная судьба постигла и партию объемом 30 тысяч тонн, которую компания "Лукойл" закупила в Марокко – она также остается неразгруженной в порту.

Тем временем Беларусь продолжает спасать российский рынок: с начала года два соседних НПЗ отправили в Россию рекордные 665 тысяч тонн бензина, что в 25 раз больше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее мы писали, что Россия начала закупать бензин в Индии именно потому, что украинские дроны успешно атаковали нефтеперерабатывающие заводы агрессора, что привело к серьезному дефициту топлива.

Как уже сообщалось, топливный кризис в России продолжается, и в некоторых регионах местные власти даже вынуждены вводить систему нормирования продажи бензина населению.

Из-за остановки стратегических предприятий Москва лихорадочно ищет новые источники поставок, привлекая к схемам даже Южную Корею.