Что происходит в России на фоне украинских атак на НПЗ

В Оренбургской области России со среды ввели систему нормирования продажи топлива, что пишет Bloomberg.

Это произошло после атаки украинских беспилотников на Орский нефтеперерабатывающий завод в регионе, расположенном примерно в 1 500 километрах к юго-востоку от Москвы. По словам российских чиновников, его ремонт может занять до шести месяцев.

Мы готовимся к худшему сценарию,

– заявил в четверг губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, добавив, что региону понадобятся поставки топлива из других частей России.

Согласно материалу, Украина вновь сосредоточила удары беспилотников на нефтеперерабатывающих заводах после короткого затишья в июле. Оно позволило российским НПЗ провести ремонт и увеличить объемы переработки.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В сочетании с мерами российских властей, в частности запретом на экспорт большей части бензина и дизельного топлива, а также субсидиями на импорт топлива, это помогло ослабить общенациональный дефицит, из-за которого водителям приходилось часами стоять в огромных очередях на АЗС.

К началу этого месяца регионы по всей России:

увеличили объемы поставок топлива;

или даже отменили ограничения на его покупку;

а цены на бензин и дизельное топливо на АЗС снизились.

Возобновление украинских атак вновь создает давление на поставки. По подсчетам Bloomberg, в этом месяце Киев уже атаковал 10 из 34 больших НПЗ России, преимущественно связанных с крупнейшими нефтяными компаниями страны.

Несколько регионов, расположенных значительно ближе к Москве или к границе с Украиной, в начале этой недели предупредили о сокращении поставок топлива. Это может вызвать новый скачок цен на топливо и создать потенциальную "политическую головную боль для Кремля" накануне парламентских выборов, которые состоятся по всей России в следующем месяце.

Нефтяная компания "Роснефть" в выходные сократила лимиты поставок бензина в Костромскую область после удара 6 августа по Ярославскому НПЗ – одному из крупнейших в России. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Сергей Сытников.

Губернатор Воронежской области, расположенной примерно в 470 километрах к югу от Москвы, на этой неделе также предупредил об ухудшении ситуации с поставками топлива.

Напомним, что российские СМИ действительно начали сообщать о проблемах с бензином. В частности, отмечается дефицит топлива и большие очереди на АЗС.

Кроме того, Россия активно ищет новых поставщиков. Например, Москва впервые импортировала бензин из Индии на фоне топливного кризиса.