Що відбувається Росії на тлі українських атак по НПЗ

В Оренбурзькій області Росії з середи запровадили систему нормування продажу пального, про що пише Bloomberg.

Це сталося після атаки українських безпілотників на Орський нафтопереробний завод у регіоні, розташованому приблизно за 1 500 кілометрів на південний схід від Москви. За словами російських чиновників, його ремонт може тривати до шести місяців.

Ми готуємося до найгіршого сценарію,

– заявив у четвер губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев, додавши, що регіону знадобляться поставки пального з інших частин Росії.

Згідно з матеріалом, Україна знову зосередила удари безпілотників на нафтопереробних заводах після короткого затишшя в липні. Воно дозволило російським НПЗ провести ремонт та збільшити обсяги переробки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Разом із заходами російської влади, зокрема забороною на експорт більшої частини бензину та дизельного пального і субсидіями на імпорт пального, це допомогло послабити загальнонаціональний дефіцит, через який водіям доводилося годинами стояти у величезних чергах на АЗС.

На початок цього місяця регіони по всій Росії:

збільшили обсяги постачання пального;

або навіть скасували обмеження на його купівлю;

а ціни на бензин і дизель на АЗС знизилися.

Відновлення українських атак знову створює тиск на постачання. За підрахунками Bloomberg, цього місяця Київ уже атакував 10 із 34 великих НПЗ Росії, переважно пов’язаних із найбільшими нафтовими компаніями країни.

Кілька регіонів, розташованих значно ближче до Москви або до кордону з Україною, на початку цього тижня попередили про скорочення поставок пального. Це може спричинити новий стрибок цін на пальне та створити потенційний "політичний головний біль для Кремля" напередодні парламентських виборів, які відбудуться по всій Росії наступного місяця.

Нафтова компанія "Роснефть" на вихідних скоротила ліміти постачання бензину до Костромської області після удару 6 серпня по Ярославському НПЗ – одному з найбільших у Росії. Про це в понеділок повідомив губернатор регіону Сергій Ситников.

Губернатор Воронезької області, розташованої приблизно за 470 кілометрів на південь від Москви, цього тижня також попередив про погіршення ситуації з постачанням пального.

Нагадаємо, що російське медіа дійсно почали повідомляти про проблеми з бензином. Зокрема, фіксують дефіцит пального та великі черги на АЗС.

Також Росія активно шукає нових постачальників. Наприклад, Москва вперше імпортувала бензин з Індії на тлі паливної кризи.