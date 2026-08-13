Про повну зупинку підприємства повідомив губернатор Оренбурзької області Євгеній Солнцев у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про припинення роботи Орського НПЗ?

За словами місцевого губернатора, регіон готується до найгіршого розвитку подій та буде змушений розраховувати на завезення пального з інших територій.

Уражаючі елементи зачепили ключову інфраструктуру, відновити яку поки що немає можливості. Обладнання імпортне, з урахуванням санкцій терміни ремонту затягнуться до 6 місяців. Завод повністю зупинено. Готуємося до найгіршого сценарію. Розраховувати доведеться на завізне пальне,

– заявив чиновник.

На тлі зупинки нафтопереробного заводу в області продовжують функціонувати 80% із 287 наявних автозаправних станцій. Для врегулювання ситуації на заправках залучили волонтерів та співробітників Державтоінспекції, які займаються розподілом потоків автомобілів.

Зазначимо, у ніч на 11 серпня Сили оборони України уразили НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбурзькій області Росії. На підприємстві, потужність якого становить близько 6 мільйонів тонн нафти на рік, зафіксували пожежу. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо й інші нафтопродукти.

Нагадаємо, після атаки дронів найбільший у Росії виробник скрапленого вуглеводневого газу "ЗапСибНефтехим" у Тобольську зупинив роботу на невизначений термін. Підприємство зазнало серйозних пошкоджень і вже припинило постачання пального з Тобольська. Завод виробляє близько 40% усього такого палива в Росії, тому його зупинка може суттєво вдарити по внутрішньому ринку та нафтохімічній галузі країни.

Крім того, Саратовський НПЗ припинив роботу 2 серпня після атаки дронів, унаслідок якої було пошкоджено єдину установку первинної переробки нафти. Через це підприємство також зупинило продаж пального на біржі.