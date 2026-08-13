О полной остановке предприятия сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем телеграм-канале.

Что известно о приостановке работы Орского НПЗ?

По словам местного губернатора, регион готовится к наихудшему развитию событий и будет вынужден рассчитывать на поставки топлива из других регионов.

Повреждения затронули ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности. Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Завод полностью остановлен. Готовимся к худшему сценарию. Придется рассчитывать на завезенное топливо,

– заявил чиновник.

На фоне остановки нефтеперерабатывающего завода в области продолжают функционировать 80% из 287 имеющихся автозаправочных станций. Для урегулирования ситуации на заправках привлекли волонтеров и сотрудников Госавтоинспекции, которые занимаются распределением потоков автомобилей.

Отметим, в ночь на 11 августа Силы обороны Украины нанесли удар по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области России. На предприятии, мощность которого составляет около 6 миллионов тонн нефти в год, зафиксировали пожар. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты.

Напомним, после атаки дронов крупнейший в России производитель сжиженного углеводородного газа "ЗапСибНефтехим" в Тобольске приостановил работу на неопределенный срок. Предприятие получило серьезные повреждения и уже прекратило поставки топлива из Тобольска. Завод производит около 40% всего такого топлива в России, поэтому его остановка может существенно ударить по внутреннему рынку и нефтехимической отрасли страны.

Кроме того, Саратовский НПЗ приостановил работу 2 августа после атаки дронов, в результате которой была повреждена единственная установка первичной переработки нефти. Из-за этого предприятие также приостановило продажу топлива на бирже.