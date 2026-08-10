Что известно о ситуации с топливом в России

Люди столкнулись с дефицитом самых популярных марок бензина – А-92 и А-95, о чем пишут в российском издании "7х7".

На Кубани очереди появились в Краснодаре, Сочи, где раньше проблем с топливом не было, а также в Геленджике. Например, в Сочи 9 августа из 50 автозаправочных станций бензин А-92 есть только на 29 заправках, А-95 – на 28. Несколько лучше ситуация с дизельным топливом – оно есть на 38 АЗС.

Очереди зафиксировали также в Калужской области. Министр конкурентной политики Николай Владимиров заявил, что пик спроса приходится на выходные, когда водители стремятся заправляться на станциях с более низкими ценами и заполнять бак до краев.

По информации главы ведомства, поставщики в настоящее время перестраивают логистику, а региональные склады располагают достаточными запасами. Приоритет в поставках отдается аграриям, коммунальным службам и экстренному транспорту.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

На очереди на автозаправках также жаловались в Приморье, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской, Ульяновской и Смоленской областях.

Напомним, что АЗС в России массово закрываются. Всего на данный момент не работают 1,2% от всех действующих в стране заправок.

Более того, на фоне кризиса Россия продолжает искать поставщиков топлива. Одним из них стала Южная Корея.