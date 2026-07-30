Какое новое решение было согласовано в России

Новые ограничения вступят в силу с 1 августа, что сообщает российское пропагандистское СМИ "ТАСС".

А с 1 сентября запрет не будет распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойл. Об этом пишет российское пропагандистское издание "Интерфакс".

Так, для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке введен новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойля,

– говорится в сообщении.

Исключения также предусмотрены для поставок топлива в рамках международных межправительственных соглашений, а также для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам.

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Напомним, что запрет на экспорт бензина в России был введён ещё в апреле. Предполагалось, что он будет действовать до 31 июля текущего года.

СМИ уже отмечали, что Россия не может позволить себе продавать дизельное топливо за рубеж. Причиной является дефицит топлива, который фиксируется в регионах страны-агрессора, а также на оккупированных территориях.