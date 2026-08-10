Що відомо про ситуацію з пальним у Росії

Люди зіткнулися з дефіцитом найпопулярніших марок бензину – А-92 та А-95, про що пишуть у російському виданні 7х7.

На Кубані черги з’явилися в Краснодарі, Сочі, де раніше проблем із паливом не було, а також у Геленджику. Наприклад, у Сочі 9 серпня з 50 автозаправних станцій бензин А-92 є лише на 29 заправках, А-95 – на 28. Дещо краща ситуація з дизельним пальним – воно є на 38 АЗС.

Черги зафіксували в Калузькій області також. Міністр конкурентної політики Микола Владимиров заявив, що пік попиту припадає на вихідні, коли водії прагнуть заправлятися на станціях із нижчими цінами та заливати пальне до повного бака.

За інформацією очільника відомства, постачальники наразі перебудовують логістику, а регіональні склади мають достатні запаси. Пріоритет у постачанні надається аграріям, комунальним службам та екстреному транспорту.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На черги на автозаправках також поскаржилися у Примор’ї, Ростовській, Тамбовській, Тульській, Саратовській, Пензенській, Воронезькій, Рязанській, Ульяновській та Смоленській областях.

Нагадаємо, що АЗС у Росії масово закриваються. Загалом наразі не працюють 1,2% від усіх працюючих у країні заправок.

Ба більше, на тлі кризи Росія продовжує шукати постачальників пального. Одним з них стала Південна Корея.