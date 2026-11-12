Як удари по російських НПЗ спровокували стрибок цін на продукти

Наслідки західних санкцій та успішні дії українських сил продовжують руйнувати внутрішній ринок країни-агресорки. Вже найближчим часом громадяни ворожої держави відчують цей удар на власних гаманцях під час кожного походу до магазину.

Що сталося з логістикою ворога та як це вдарить по гаманцях звичайних росіян

У Росії зафіксували різке подорожчання вантажних перевезень, що стало прямим наслідком масштабної паливної кризи. Станом на кінець жовтня тарифи на звичайні тентовані фури підскочили на 28,3%, а на спеціалізовані рефрижератори – на 27,6%, пишуть росЗМІ.

Перевізники б'ють на сполох, адже такі стрибки тарифів гарантовано перепишуть цінники на продовольство. Найбільше постраждає логістика м'ясної та молочної продукції, а також інших товарів, що швидко псуються і потребують спеціальних умов доставки.

Усе залежить від того, яку частку у вартості конкретного товару становить доставка,

– визнав генеральний директор CARGO.RUN Тимур Карімов.

Він додав, що якщо високі транспортні тарифи збережуться, вони створюватимуть додатковий тиск на кінцеві ціни для споживачів.

Чому російський бізнес опинився на межі колапсу

Крім дефіциту пального, галузь добиває примусовий перехід на електронну транспортну накладну, який стартував 1 вересня. Директор із закупівель транспортних послуг FM Logistic у Росії Едуард Миронов зазначив, що до таких змін виявилися готовими лише гіганти ринку, тоді як для середнього та малого бізнесу нові державні вимоги стали серйозним викликом.

Різке зростання тарифів почалося ще у третьому кварталі 2026 року, коли вартість автоперевезень підскочила на 11,5%. Головними причинами стали літня хвиля паливної кризи та вимушене призупинення роботи чорноморських портів. Нагадаємо, що у Росії знову почали запроваджувати обмеження на купівлю пального, а першопричиною цього колапсу стало відновлення українських атак на нафтопереробні об'єкти ворога.

До речі, Євросоюз розширює санкційний тиск на Росію одразу за кількома напрямками. Цього разу обмеження зачеплять структури, які допомагали країні обходити попередні заборони та фінансувати гібридну війну.