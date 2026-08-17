Перерва тривала недовго: у Росії знову запроваджують обмеження щодо пального

Паливний дефіцит у серпні знову повернувся в деякі регіони Росії. Місцева влада щонайменше у 10 регіонах знову посилила контроль за продажем пального на АЗС, про що активно повідомляють представники влади та регіональні ЗМІ.

Що відомо про паливну кризу у Росії у серпні?

У понеділок, 17 серпня, на деяких автозаправних станціях у Московській області бензину знову не було в наявності, хоча дизельне пальне було доступне майже на всіх станціях, про що пише Reuters.

Паливна криза почала набирати обертів у травні, а до липня поширилася майже на всі регіони Росії. Вона стала наслідком зупинки роботи кількох нафтопереробних заводів, які постраждали від атак безпілотників, а також сезонного зростання попиту.

Влада Росії вже встигла:

запровадити заборону на експорт бензину та дизельного пального;

знизити вимоги до їхньої якості;

почала імпортувати нафтопродукти.

До кінця липня ситуація стабілізувалася. Обмеження в деяких регіонах скасували або суттєво послабили.

Однак ця перерва тривала недовго,

– зазначили у матеріалі.

Нова хвиля атак безпілотників на нафтопереробні заводи наприкінці липня та на початку серпня спричинила новий виток обмежень. Ситуація з постачанням пального на АЗС залишається складною в низці регіонів країни. Про це повідомив російський уряд у п'ятницю, 14 серпня, коли представники енергетичної галузі обговорювали ситуацію з постачанням пального, зокрема в Оренбурзькій, Липецькій, Тверській областях, Краснодарському, Забайкальському, Приморському та Красноярському краях, Орловській області, Туві та Хакасії.

За даними біржі, з початку серпня продажі бензину на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі в середньому скоротилися на 20% порівняно з другою половиною липня.

Нагадаємо, що проблеми з пальним знов фіксують у різних регіонах країни. Росіяни стоять у чергах на АЗС, але бензину часто просто немає.

Зокрема, Росія так і не отримала пальне з Індії. Річ у тім, що бензин заблокований в порту Мурманська. Проблема полягає у тому, що нафтові компанії не можуть узгодити ціну його реалізації.