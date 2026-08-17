Перерва тривала недовго: у Росії знову запроваджують обмеження щодо пального
Паливний дефіцит у серпні знову повернувся в деякі регіони Росії. Місцева влада щонайменше у 10 регіонах знову посилила контроль за продажем пального на АЗС, про що активно повідомляють представники влади та регіональні ЗМІ.
Що відомо про паливну кризу у Росії у серпні?
У понеділок, 17 серпня, на деяких автозаправних станціях у Московській області бензину знову не було в наявності, хоча дизельне пальне було доступне майже на всіх станціях, про що пише Reuters.
Паливна криза почала набирати обертів у травні, а до липня поширилася майже на всі регіони Росії. Вона стала наслідком зупинки роботи кількох нафтопереробних заводів, які постраждали від атак безпілотників, а також сезонного зростання попиту.
Влада Росії вже встигла:
- запровадити заборону на експорт бензину та дизельного пального;
- знизити вимоги до їхньої якості;
- почала імпортувати нафтопродукти.
До кінця липня ситуація стабілізувалася. Обмеження в деяких регіонах скасували або суттєво послабили.
Однак ця перерва тривала недовго,
– зазначили у матеріалі.
Нова хвиля атак безпілотників на нафтопереробні заводи наприкінці липня та на початку серпня спричинила новий виток обмежень. Ситуація з постачанням пального на АЗС залишається складною в низці регіонів країни. Про це повідомив російський уряд у п'ятницю, 14 серпня, коли представники енергетичної галузі обговорювали ситуацію з постачанням пального, зокрема в Оренбурзькій, Липецькій, Тверській областях, Краснодарському, Забайкальському, Приморському та Красноярському краях, Орловській області, Туві та Хакасії.
За даними біржі, з початку серпня продажі бензину на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі в середньому скоротилися на 20% порівняно з другою половиною липня.
Нагадаємо, що проблеми з пальним знов фіксують у різних регіонах країни. Росіяни стоять у чергах на АЗС, але бензину часто просто немає.
Зокрема, Росія так і не отримала пальне з Індії. Річ у тім, що бензин заблокований в порту Мурманська. Проблема полягає у тому, що нафтові компанії не можуть узгодити ціну його реалізації.