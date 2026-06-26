Черги займають ще з ночі: паливна криза в Росії стрімко виходить на новий рівень

У Росії дефіцит пального зростає з кожним днем. Все більше регіонів вводять нові ліміти на продаж бензину, а АЗС закриваються. Однак влада винуватить в усьому самих росіян.

Як зростає дефіцит пального

У п'ятницю, 26 червня, оператори АЗС в Росії ввели нові обмеження на пальне, повідомляють росЗМІ.

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Калінінградська область

Автозаправки великих мереж встановили ліміт на продаж пального "в одні руки". За словами губерантора, тепер відпускають:

бензину – не більше 30 літрів на водія;

дизелю – 60 літрів на бак автівки.

Томська область

У регіоні дефіцит усіх видів пального зафіксували у чотирьох районах – Колпашевському, Асиновському, Зирянському та Тегульдетському.

Влада заявила, що в нестачі пального винні жителі, які кинулися на заправки й спровокували підвищений попит. Лише за тиждень обсяги продажу бензину зросли на 15%.

Забайкальський край

У Забайкаллі відпуск пального на АЗС скоротили взагалі до мінімуму – до 15 літрів на машину.

Влада регіону також запровадила режим підвищеної готовності через дефіцит на паливному ринку.

Схожа ситуація спостерігається у більшості регіонів Росії. НА АЗС спостерігаються кілометрові черги. Водії займають черги ще з ночі, навіть не знаючи, чи вдасться заправити автомобіль.

Як на кризу реагує уряд

Російський уряд дефіцит пального визнає, але кризи не бачить. Віцепрем'єр-міністр Олександр Новак запевнив, що в країні сформували необхідні запаси бензину та дизельного пального.

Тоді як дефіцит він пояснив ажіотажем серед росіян, який буцімто і призвів до "штучного" зростання попиту на пальне приблизно на 20 – 30%,

У нас пального на ринку достатньо. Зараз відбувається перебудова логістичних зв'язків системи з урахуванням потреб. Для збалансування ринку потрібен певний час,

– заявив Новак.

Таким чином, уряд Росії звично намагається приховати від росіян реальну ситуацію. У Кремлі не визнають, що дефіцит пального виник внаслідок ударів українських дронів по нафтопереробних заводах, і намагаються запевнити населення, що труднощі незначні і тимчасові.

Нагадаємо, що Україна уразила 16 нафтопереробних підприємств, а в червні – ще кілька. За оцінками, це призвело до того, що виробництво бензину в Росії скоротилося на 25% порівняно з червнем минулого року. І наразі невідомо, коли його зможуть відновити в повному обсязі.