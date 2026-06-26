Паливна криза поступово паралізує Росію: різні галузі поступово "занепадають"

Паливна криза – тепер щоденна нова реальність для росіян. Виробництво бензину у країні вже скоротилося приблизно на чверть.

Що відбувається у Росії на тлі кризи з пальним

А у перший тиждень червня обсяги нафтопереробки опустилися нижче 4 млн барелів на добу, що стало найнижчим показником за 21 рік, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Читайте також Паливна криза руйнує економіку Кремля, – ISW

Однак, річ вже не тільки у цінах, які фіксують на АЗС. Наприклад, дефіцит палива вже порушив роботу громадського транспорту у різних областях.

Так у Забайкальському краї сміттєвий оператор "Олерон+" зупинив сміттєвози в чотирьох районах. Компанія пообіцяла прибрати накопичене сміття після "нормалізації ситуації". Але слід звернути увагу: строки повернення до роботи не уточнюються.

У тому ж Забайкаллі у місті Борзя обмежили графік роботи автобусів. А у Читі маршрутки взагалі не з'явилися на дорогах, бо не змогли заправитися.

Крім того, транспорт вже дорожчає всюди. В Іркутську квиток у громадському транспорті зросте до 45 рублів. У Москві, Санкт-Петербурзі, Казані та Єкатеринбурзі таксі виїжджають лише в години пік. Таким чином водії прагнуть заощадити паливо.

Не менш важливий показник – криза дісталася нафтовидобувних регіонів, а цього раніше ніколи не траплялося. Наприклад, обмеження на продаж пального запроваджені в Ханти-Мансійському автономному окрузі, де видобувається близько 40% російської нафти.

У Свердловській, Челябінській, Оренбурзі, Тюмені та Башкирії частина мережевих АЗС призупинила роботу, решта – підняла ціни.

А у Забайкальський край оголошено "режим підвищеної готовності". Зокрема, продаж пального обмежено 15 літрами на бак, а паливним компаніям наказано сформувати місячний резерв для екстрених служб.

Сільське господарство теж зазнало втрат. В Іркутській області аграрії зіткнулися з перебоями в постачанні ще під час посівної. Тепер загроза нависла над Алтайським краєм, на який припадає близько 30% виробництва в Сибірському федеральному окрузі.

Загалом обмеження на купівлю бензину або дизелю запроваджено вже в 69 регіонах. Офіційно проблеми визнають лише 29, як зазначили у розвідці.

Таким чином, удари по НПЗ фактично "паралізували" Росію. Від паливної кризи страждає не тільки бізнес, галузь транспорту або сфера агро, але й звичайні громадяни. Найближчим часом проблеми можуть лише поглиблюватися.

Що ще слід знати про паливну кризу у Росії

ЗМІ писали, що Кремль звернувся до Казахстану по допомогу. Однак, наразі країна не отримувала звернень щодо постачання бензину до Росії.

Паливна криза у Росії поширюється з неймовірною швідкістю. Але влада країни це заперечує.