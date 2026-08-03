Заяви про дефіцит пального в Україні: чи справді в країні бракує дизелю

В Україні поширюються маніпулятивні заяви щодо обмеження пального. Нібито мережі АЗС обмежили відпуск до 100 літрів на одного клієнт.

Чи є в Україні дефіцит дизелю

Причиною обмежень в Україні називають нестачу пального та проблеми з постачанням, про що повідомили у Центрі стратегічних комунікацій.

Наголошується, що поширені повідомлення маніпулятивно подають інформацію як обмеження для всіх клієнтів. Таким чином створюється враження масштабного дефіциту пального. Крім того, так провокуються панічні настрої.

Інформація про запровадження мережею ОККО обмежень на продаж пального не відповідає дійсності. Про це повідомили у компанії.

Ліміт 100 літрів стосується виключно відпуску пального в каністри. Водночас він не поширюється на заправку транспортних засобів.

Нагадаємо, що у мережі ширилась інформація, що автозаправні станції в Україні починають вводити ліміти на відпуск дизельного пального одному клієнту. Однією з мереж, яка вже ввела ліміти, якраз називали "ОККО".

Зокрема, Кирило Буданов раніше повідомляв, що паливної кризи в Києві не буде. Він наголосив, що не бачить ознак для цього.