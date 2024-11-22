Розмір пенсій зросте: коли очікувати на зміни у виплатах

У 2025 році в Україні зростуть пенсії. Зростання відбудеться на рівень інфляції, що частково покриє рівень зростання споживчих цін.

Коли у 2025 році збільшаться пенсії

У березні 2025 року виросте розмір пенсій, передає 24 канал з посиланням на народного депутата заступника голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайла Цимбалюка в етері телемарафону.

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Він сказав, що найбільшою проблемою є рівень прожиткового мінімуму, бо від цього залежать мінімальна пенсія.

Наступного року буде березневе підвищення пенсій на рівень інфляції,

– заявив Цимбалюк.

На скільки планують підвищити пенсію у 2025 році

У 2025 році пенсії в Україні можуть підвищити на 10-12%, як прогнозує старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко в етері Громадського радіо.

Вона зазначила, що відсотки можливих підвищень пенсій стануть відомі тільки на початку 2025 року.

Згідно зі слів Ткаченко, індексація пенсій залежить

від інфляції;

від зростання заробітних плат, з яких українці сплачують єдиний соціальний внесок.

Пенсійний фонд публікує статистику щодо середньої зарплати, з якої платять ЄСВ, і в другому кварталі відбулося суттєве зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10-12%,

– розповіла Лідія Ткаченко.

Зверніть увагу! Зокрема минулого року цей показник становив близько 6%.