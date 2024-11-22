Когда в 2025 году увеличатся пенсии в Украине
В марте 2025 года вырастет размер пенсий, передает 24 канал со ссылкой на народного депутата заместителя председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаила Цимбалюка в эфире телемарафона.
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Он сказал, что самой большой проблемой является уровень прожиточного минимума, потому что от этого зависят минимальная пенсия.
В следующем году будет мартовское повышение пенсий на уровень инфляции,
– заявил Цимбалюк.
На сколько планируют повысить пенсию в 2025 году
В 2025 году пенсии в Украине могут повысить на 10-12%, как прогнозирует старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко в эфире Общественного радио.
Она отметила, что проценты возможных повышений пенсий станут известны только в начале 2025 года.
Согласно словам Ткаченко, индексация пенсий зависит от инфляции
- от инфляции;
- от роста заработных плат, с которых украинцы платят единый социальный взнос.
Пенсионный фонд публикует статистику по средней зарплате, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии повысят на 10-12%,
– рассказала Лидия Ткаченко.
Обратите внимание! В частности в прошлом году этот показатель составлял около 6%.