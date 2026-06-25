Працюючі пенсіонери отримують менше: що не так з виплатами літніх людей в Україні

Багато літніх людей продовжують працювати попри настання пенсійного віку. Однак це не означає, що вони мають обирати між пенсію та зарплатнею.

Чому працюючі пенсіонери можуть отримувати менше

Однак, є деякі важливі нюанси, про що зазначили на сайті компанії 7eminar.

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Але працюючий пенсіонер втратить надбавки до пенсії, які встановлюються тільки непрацюючим пенсіонерам. Наприклад, працюючим пенсіонерам:

не нараховується та не виплачується надбавка на непрацездатних членів родини; не проводиться перерахунок надбавок до пенсій у зв’язку із підвищенням розміру прожиткового мінімуму.

Водночас у Пенсійному фонді раніше повідомляли, що при призначенні пенсії з відстрочкою основний розмір виплати збільшується:

на 0,5 % – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;

на 0,75 % – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Водночас у виданні "УНІАН" повідомляли: якщо не вийти на пенсію після 60-ліття, а перенести її на п'ять років, то при пенсії в сім тисяч гривень можна втратити 420 тисяч гривень виплат. Попри те, що розмір виплат зросте, то "відбивати" втрачене доведеться роками.

Таким чином, працевлаштування після пенсії має свої плюси та недоліки. Але кожна людина маж право самостійно вирішувати, чи працювати після досягнення 60 років. Це залежить від багатьох факторів, зокрема страхового стажу.

Що ще слід знати працюючим пенсіонерам

Нагадаємо, що намір відкласти вихід на пенсію слід офіційно зафіксувати. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду України.

Пенсіонери можуть працювати й на державній службі. Але після 70 років для державних службовців діють деякі обмеження щодо перебування на посаді.