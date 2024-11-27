Кому з пенсіонерів потрібно звернутися до ПФУ, аби не втратити пенсію

Деяким пенсіонерам слід обов'язково звернутися до Пенсійного фонду. Якщо вони цього не зроблять, то їм скасують виплати.

Хто з пенсіонерів має пройти ідентифікацію

Річ у тім, що деякі пенсіонери повинні пройти ідентифікацію для отримання коштів, передає 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Мова йде про тих осіб, які отримали статус ВПО до повномасштабного вторгнення (тобто до 24 лютого 2022 року), але не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року.

Чи повинні проходити ідентифікацію пенсіонери за кордоном

Якщо пенсіонер має статус ВПО та перебуває за межами України, то він все одно має пройти ідентифікацію, аби отримати виплати. Так людина підтвердить, що має право на пенсію.

Зверніть увагу! Виплата пенсії цим українцям відбуватиметься на поточні рахунки банків, які знаходяться на території України. Але тільки за умови проходження пенсіонерами щорічної фізичної ідентифікації до 31 грудня.

Як пройти ідентифікацію

Пройти ідентифікацію пенсіонери можуть у кілька способів:

особисто, звернувшись до відділення Ощадбанку або до будь-якого зручного сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу (наприклад, паспорт громадянина України);

через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис;

за допомогою відеоконференцзв'язку в територіальному органі Пенсійного фонду України.

Зауважте! Крім того, пенсіонер може у закордонній дипломатичній установі України отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою, якщо він або вона перебуває наразі за кордоном.

