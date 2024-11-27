Кто из пенсионеров должен пройти идентификацию

Дело в том, что некоторые пенсионеры должны пройти идентификацию для получения средств, передает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Речь идет о тех лицах, которые получили статус ВПЛ до полномасштабного вторжения (то есть до 24 февраля 2022 года), но не прошли физическую идентификацию до 31 марта 2024 года.

Должны ли проходить идентификацию пенсионеры за рубежом

Если пенсионер имеет статус ВПЛ и находится за пределами Украины, то он все равно должен пройти идентификацию, чтобы получить выплаты. Так человек подтвердит, что имеет право на пенсию.

Обратите внимание! Выплата пенсии этим украинцам будет происходить на текущие счета банков, которые находятся на территории Украины. Но только при условии прохождения пенсионерами ежегодной физической идентификации до 31 декабря.

Как пройти идентификацию

Пройти идентификацию пенсионеры могут несколькими способами:

лично, обратившись в отделение Ощадбанка или в любой удобный сервисный центр Пенсионного фонда Украины с документом, удостоверяющим личность (например, паспорт гражданина Украины);

через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис;

с помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе Пенсионного фонда Украины.

Обратите внимание! Кроме того, пенсионер может в зарубежном дипломатическом учреждении Украины получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо является живым, если он или она находится сейчас за границей.

