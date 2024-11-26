Как получить пенсию за другого человека

В случае, если состояние здоровья или по другим причинам не позволяют человеку получить пенсию, это можно поручить другому лицу, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Пенсионер (он же доверитель) сам выбирает лицо (то есть представителя) и предоставляет ему право на получение пенсии.

Основные требования к получателю пенсии:

представитель должен быть совершеннолетним;

человек должен быть полностью дееспособным.

Также пенсионер может составить несколько доверенностей на получение его пенсии для разных людей.

В соответствии со статьей 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплата пенсии по доверенности осуществляется в течение всего периода ее действия.

Важно! После 12 месяцев выплаты пенсии по доверенности пенсионеру необходимо лично обратиться в управление Пенсионного фонда с соответствующим заявлением о продлении выплаты по доверенности. А если этого не сделать, то в дальнейшем выплаты по доверенности осуществлять не будут.

Что должна содержать доверенность на получение пенсии

В доверенности на получение пенсии 2024 должны быть указаны следующие пункты:

сведения о доверителе и представителе (фамилия, имя, отчество, адрес проживания);

объем полномочий представителя (четко определенный перечень юридических действий, которые доверенное лицо может совершать от имени доверителя);

срок действия доверенности;

способ получения пенсии;

место и дата составления;

подпись.

Обратите внимание! Доверенность без даты ее подписания и подписей считается недействительной.