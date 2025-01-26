Хто з українських пенсіонерів може отримати понад 2 000 гривень у січні

Деякі пенсіонери можуть отримати додаткову виплату від держави. Вона складає 2 361 гривню.

Хто з пенсіонерів отримає додаткові кошти у січні

Мова йде про пенсіонерів-чорнобильців, які не працюють та постійно проживали у зонах безумовного та добровільного відселення із 1986 по 1993 роки, передає 24 канал з посиланням на Суспільне.

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Начальниця управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України в області Тетяна Коваль розповіла, що існує зона гарантованого добровільного відселення, куди входять чотири населені пункти Черкаської області:

селище Петрівська Буда; села Тростянець; Княжа; Чичиркозівка.

Наразі на цих територіях проживають 653 пенсіонери які можуть отримувати надбавку до пенсії в розмірі 2 361 гривня. Виплату надаватимуть з 1 січня 2025 року до кінця дії воєнного стану.

Доплата непрацюючим людям, які живуть у зоні безумовного обов’язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення встановлюється за умови, що вони проживали у цих зонах станом на 26 квітня 1986 року, тобто на момент аварії на Чорнобильській АЕС або у період із 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року,

— пояснила Тетяна Коваль.

Важливо! Особи, які залишили одну з цих зон у зазначений період або змінили місце проживання, пенсійну надбавку не отримуватимуть.