Чому українцям можуть припинити виплачувати пенсію
Це регулюється Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пише 24 канал з посиланням на ПФУ.
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Так припинити виплату пенсії можуть за таким причинам:
- якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
- у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;
- за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;
- у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;
- у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";
- у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
- у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;
- в інших випадках, передбачених законом (невизнання пенсіонера особою з інвалідністю, працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на таку пенсію, закінчення терміну навчання дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника).
Як здійснюється поновлення виплати
Поновлення пенсійної виплати в Україні здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після:
- з’ясування обставин;
- наявності умов для відновлення її виплати.
Виплата пенсії поновлюється при особистому зверненні до будь-якого сервісного центру ПФУ на території України, з пред’явленням документів, що посвідчують особу, та поданням відповідної заяви.
Водночас для громадян, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, у якому його буде припинено чи скасовано, передбачена можливість надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи поштою,
– повідомили на сайті ПФУ.
Важливо! У разі виявлення недостовірних даних у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено та або здійснюється виплата пенсії, розмір та підстави для виплати пенсії переглядаються без урахування таких даних.