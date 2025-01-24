Чому українцям можуть припинити виплачувати пенсію

Це регулюється Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пише 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Так припинити виплату пенсії можуть за таким причинам:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;

в інших випадках, передбачених законом (невизнання пенсіонера особою з інвалідністю, працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на таку пенсію, закінчення терміну навчання дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника).

Як здійснюється поновлення виплати

Поновлення пенсійної виплати в Україні здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після:

з’ясування обставин;

наявності умов для відновлення її виплати.

Виплата пенсії поновлюється при особистому зверненні до будь-якого сервісного центру ПФУ на території України, з пред’явленням документів, що посвідчують особу, та поданням відповідної заяви.

Водночас для громадян, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, у якому його буде припинено чи скасовано, передбачена можливість надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи поштою,

– повідомили на сайті ПФУ.

Важливо! У разі виявлення недостовірних даних у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено та або здійснюється виплата пенсії, розмір та підстави для виплати пенсії переглядаються без урахування таких даних.