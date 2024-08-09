Стажу не вистачає: як оформити пенсію в такому випадку

Щоб вийти на пенсію, кожен українець має напрацювати потрібку кількість страхового стажу. Проте іноді стається так, що його не достатньо.

Що робити, якщо не вистачає страхового стажу

Якщо пенсіонер не встиг напрацювати достатньо страхового стажу, він може його докупити. Для цього треба звернутися у ПФУ.

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Починати купувати стаж можна з 16 років як для себе, так і для інших громадян. За повний місяць стажу доведеться віддати 1 760 гривень, тобто мінімальний страховий внесок.

Відповідно рік стажу обійдеться у 21 120 гривень.

Розмір та частоту внесків особа може визначити самостійно.

Який стаж потрібен у 2024 році