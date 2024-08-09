Что делать, если не хватает страхового стажа

Если пенсионер не успел наработать достаточно страхового стажа, он может его докупить. Для этого надо обратиться в ПФУ.

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Начинать покупать стаж можно с 16 лет как для себя, так и для других граждан. За полный месяц стажа придется отдать 1 760 гривен, то есть минимальный страховой взнос.

Обратите внимание! Соответственно год стажа обойдется в 21 120 гривен.

Размер и частоту взносов лицо может определить самостоятельно.

Какой стаж нужен в 2024 году