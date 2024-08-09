Что делать, если не хватает страхового стажа
Если пенсионер не успел наработать достаточно страхового стажа, он может его докупить. Для этого надо обратиться в ПФУ.
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Начинать покупать стаж можно с 16 лет как для себя, так и для других граждан. За полный месяц стажа придется отдать 1 760 гривен, то есть минимальный страховой взнос.
Размер и частоту взносов лицо может определить самостоятельно.
Какой стаж нужен в 2024 году
- для выхода на пенсию в 60 лет – 31 год стажа;
- в 63 года – 21 год стажа;
- 65 лет – 15 лет стажа.