Що робити, якщо не вистачає страхового стажу

Якщо пенсіонер не встиг напрацювати достатньо страхового стажу, він може його докупити. Для цього треба звернутися у ПФУ.

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Починати купувати стаж можна з 16 років як для себе, так і для інших громадян. За повний місяць стажу доведеться віддати 1 760 гривень, тобто мінімальний страховий внесок.

Зверніть увагу! Відповідно рік стажу обійдеться у 21 120 гривень.

Розмір та частоту внесків особа може визначити самостійно.

Який стаж потрібен у 2024 році