Що робити, якщо не вистачає страхового стажу
Якщо пенсіонер не встиг напрацювати достатньо страхового стажу, він може його докупити. Для цього треба звернутися у ПФУ.
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Починати купувати стаж можна з 16 років як для себе, так і для інших громадян. За повний місяць стажу доведеться віддати 1 760 гривень, тобто мінімальний страховий внесок.
Розмір та частоту внесків особа може визначити самостійно.
Який стаж потрібен у 2024 році
- для виходу на пенсію у 60 років – 31 рік стажу;
- у 63 роки – 21 рік стажу;
- 65 років – 15 років стажу.