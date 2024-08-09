Повышение пенсионного возраста
Еще 16% опрошенных считают, что повышение пенсионного возраста будет иметь равные негативные и позитивные последствия. Только 7% признали, что такой вынужденный шаг окажет положительное влияние на систему.
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Украинцы ответили до какого возраста они готовы работать:
- 29% ответили - до 60 лет;
- 12% – готовы работать до 61-65 лет;
- 3% – до 66-70 лет;
- 15% – до 50-59 лет.
Какие проблемы на рынке труда выделили украинцы
- мобилизацию работников – 73%,
- дефицит кадров – 53%,
- отток квалифицированных кадров за границу – 48%,
- тенизацию экономических отношений – 26%,
- диспропорции в зарплатных ожиданиях кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса – 22%,
- неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами, старше 40 лет – 19%.