Повышение пенсионного возраста

Еще 16% опрошенных считают, что повышение пенсионного возраста будет иметь равные негативные и позитивные последствия. Только 7% признали, что такой вынужденный шаг окажет положительное влияние на систему.

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Украинцы ответили до какого возраста они готовы работать:

29% ответили - до 60 лет;

12% – готовы работать до 61-65 лет;

3% – до 66-70 лет;

15% – до 50-59 лет.

Заметьте! Около 20% граждан ответили, что не могут или не хотят работать.

Какие проблемы на рынке труда выделили украинцы

мобилизацию работников – 73%,

дефицит кадров – 53%,

отток квалифицированных кадров за границу – 48%,

тенизацию экономических отношений – 26%,

диспропорции в зарплатных ожиданиях кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса – 22%,

неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами, старше 40 лет – 19%.

Напомните! Опрос провели социологической службой Центра Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года. Было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.