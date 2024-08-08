Пенсия с Дія.Підпис

Чтобы оформить пенсию онлайн, нужно иметь смартфон с приложением "Дія" и активировать Дія.Підпис.

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Ранее для входа в личный кабинет на вебпортале ПФУ требовалась квалифицированная электронная подпись, а теперь это можно сделать с помощью Дія.Підпису.

Перед подачей электронного заявления на пенсию необходимо подготовить все необходимые документы, отсканировав их. Учтите следующее:

Скан-копии должны быть изготовлены с оригиналов документов.

Копии должны быть цветными, четкими и читабельными.

Сохраняйте сканы в форматах JPG или PDF.

Размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт.

Названия скан-копий должны соответствовать виду просканированного документа.

Алгоритм действий для оформления заявления

Вход в кабинет:

Зайдите на вебпортал Пенсионного фонда Украины;

Нажмите "Вход" в верхнем правом углу, выберите "Войти в систему" через "Дія.Підпис".

Авторизация через Дія.Підпис:

Нажмите "Получить код для входа";

Сканируйте QR-код с помощью приложения "Дія";

Активируйте Дія.Підпис, подтвердите свою личность и введите пятизначный код.

Подача заявления: