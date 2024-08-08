Пенсія з Дія.Підпис

Щоб оформити пенсію онлайн, потрібно мати смартфон із застосунком "Дія" та активувати Дія.Підпис.

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Раніше для входу в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ був потрібен кваліфікований електронний підпис, а тепер це можна зробити за допомогою Дія.Підпису.

Перед подачею електронної заяви на пенсію необхідно підготувати всі необхідні документи, відсканувавши їх. Врахуйте наступне:

  • Скан-копії повинні бути виготовлені з оригіналів документів.
  • Копії мають бути кольоровими, чіткими та читабельними.
  • Зберігайте скани у форматах JPG або PDF.
  • Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт.
  • Назви скан-копій повинні відповідати виду просканованого документа.

Алгоритм дій для оформлення заяви

Вхід у кабінет:

  • Зайдіть на вебпортал Пенсійного фонду України;
  • Натисніть "Вхід" у верхньому правому куті, оберіть "Увійти до системи" через "Дія.Підпис".

Авторизація через Дія.Підпис:

  • Натисніть "Отримати код для входу";
  • Скануйте QR-код за допомогою додатку "Дія";
  • Активуйте Дія.Підпис, підтвердіть свою особу та введіть п’ятизначний код.

Подання заяви:

  • Увійдіть в особистий кабінет.
  • Оберіть розділ "Щодо пенсійного забезпечення", тоді "Заява на призначення пенсії".
  • Оберіть вид пенсії, заповніть анкету-опитування.
  • Додайте скан-копії документів та натисніть "Сформувати заяву".
  • Підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису та надішліть до ПФУ.