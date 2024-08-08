Якими будуть доплати суддів
Суддівська винагорода не змінювалася з 2019 року, тож виникла ідея встановити додаткові коефіцієнти до окладів для суддів, які працюють у прифронтових регіонах.
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8 серпня Комітет Верховної Ради доручив підкомітету та робочій групі підготувати законопроєкт про доплати суддям, які працюють на територіях бойових дій.
Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає, що для розрахунку окладів суддів залишиться заморожений прожитковий мінімум у 2 102 гривень. Через це посадові оклади в місцевих судах значно нижчі, ніж у деяких органах виконавчої влади.
Які зарплати отримують керівники державних органів
Середня зарплата керівництва державних органів у червні 2024 року:
- Вища кваліфікаційна комісія суддів – 239,2 тисяч гривень.
- Вища рада правосуддя – 236 тисяч гривень.
- Рахункова палата України – 238,3 тисячі гривень.
- Верховний Суд – 231,4 тисячі гривень.
- Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради – 226,1 тисяч гривень.
- Центральна виборча комісія – 224,2 тисячі гривень.
- НКРЕКП – 179,9 тисяч гривень.
- Національне агентство із запобігання корупції – 176,6 тисяч гривень.