Якими будуть доплати суддів

Суддівська винагорода не змінювалася з 2019 року, тож виникла ідея встановити додаткові коефіцієнти до окладів для суддів, які працюють у прифронтових регіонах.

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8 серпня Комітет Верховної Ради доручив підкомітету та робочій групі підготувати законопроєкт про доплати суддям, які працюють на територіях бойових дій.

Зауважте! Конкретні розміри доплат ще невідомі, але кошти планується знайти за рахунок понадпланових надходжень від судового збору. Нагадаємо, що судовий збір сплачується при поданні процесуальних документів до суду.

Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає, що для розрахунку окладів суддів залишиться заморожений прожитковий мінімум у 2 102 гривень. Через це посадові оклади в місцевих судах значно нижчі, ніж у деяких органах виконавчої влади.

Які зарплати отримують керівники державних органів

Середня зарплата керівництва державних органів у червні 2024 року: