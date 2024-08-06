Які мінімальні пенсії

З 1 березня встановлено нові мінімальні розміри пенсій відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Відтак, мінімальні пенсії в різних категорій пенсіонерів такі:

65-річні пенсіонери без необхідного стажу отримують 2 725 гривень.

Пенсіонери до 70 років з 30 роками стажу для жінок і 35 роками для чоловіків отримують 2 980 гривень.

Пенсіонери від 70 до 80 років з відповідним стажем отримують 3 240 гривень.

80-річні пенсіонери з 20 роками стажу для жінок і 25 роками для чоловіків отримують 3 370 гривень.

Пенсіонери з повним страховим стажем, – 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, – отримують не менше 40% від мінімальної зарплати.

Цікаво! Оскільки мінімальна зарплата в Україні зросла до 8 000 гривень, мінімальна пенсія повинна була становити 3 200 гривень. Однак уряд встановив мінімальний розмір пенсійної виплати на рівні 3 370 гривень.