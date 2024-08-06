Какие минимальные пенсии
С 1 марта установлены новые минимальные размеры пенсий в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Читайте также Сроки подачи показаний газовых счетчиков: названы новые даты
Поэтому, минимальные пенсии у разных категорий пенсионеров следующие:
- 65-летние пенсионеры без необходимого стажа получают 2 725 гривен.
- Пенсионеры до 70 лет с 30 годами стажа для женщин и 35 годами для мужчин получают 2 980 гривен.
- Пенсионеры от 70 до 80 лет с соответствующим стажем получают 3 240 гривен.
- 80-летние пенсионеры с 20 годами стажа для женщин и 25 годами для мужчин получают 3 370 гривен.
Пенсионеры с полным страховым стажем, – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, – получают не менее 40% от минимальной зарплаты.