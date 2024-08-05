Новые даты подачи показаний за газ

В Украине в августе изменились сроки подачи показаний газовых счетчиков. Это касается клиентов компании "Нафтогаз", которые составляют 98% всех потребителей газа в стране. Теперь срок для подачи показаний в августе продлен на два дня – до 7 числа.

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Согласно информации от компании, из-за технических неполадок личные кабинеты на сайте временно были недоступны, поэтому потребители не могли подавать показания газовых счетчиков.

Мы понимаем, что технические проблемы могли создать неудобства, поэтому сделали все возможное, чтобы вы не беспокоились и успели вовремя. Мы продолжаем работать над восстановлением работы всех сервисов и благодарим за ваше понимание!,

– сообщили в "Нафтогазе"

Кроме того, указано, что подать показания счетчиков можно также через другие онлайн-сервисы: