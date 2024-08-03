Почему об этом нужно извещать ПФУ
Пенсионер, который решает работать, не может получать полный объем пенсионной выплаты. Речь идет о том, что ему недоступны некоторые надбавки.
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Если пенсионер выходит на работу, и не извещает об этом ПФУ, ему начисляются "лишние" средства. Эти деньги нужно будет вернуть.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,
– сообщает Пенсионный фонд.
Возврат денег может происходить несколькими способами:
- добровольно: гражданин самостоятельно возвращает "лишние" средства;
- принудительно: ПФУ "забирает" 20% от пенсии лица для компенсирования расходов.