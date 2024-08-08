Какими будут доплаты судей

Судейское вознаграждение не менялось с 2019 года, поэтому возникла идея установить дополнительные коэффициенты к окладам для судей, работающих в прифронтовых регионах.

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8 августа Комитет Верховной Рады поручил подкомитету и рабочей группе подготовить законопроект о доплатах судьям, которые работают на территориях боевых действий.

Заметьте! Конкретные размеры доплат еще неизвестны, но средства планируется найти за счет сверхплановых поступлений от судебного сбора. Напомним, что судебный сбор уплачивается при подаче процессуальных документов в суд.

Бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривает, что для расчета окладов судей останется замороженный прожиточный минимум в 2 102 гривен. Поэтому должностные оклады в местных судах значительно ниже, чем в некоторых органах исполнительной власти.

Какие зарплаты получают руководители государственных органов

Средняя зарплата руководства государственных органов в июне 2024 года: