Какими будут доплаты судей
Судейское вознаграждение не менялось с 2019 года, поэтому возникла идея установить дополнительные коэффициенты к окладам для судей, работающих в прифронтовых регионах.
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8 августа Комитет Верховной Рады поручил подкомитету и рабочей группе подготовить законопроект о доплатах судьям, которые работают на территориях боевых действий.
Бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривает, что для расчета окладов судей останется замороженный прожиточный минимум в 2 102 гривен. Поэтому должностные оклады в местных судах значительно ниже, чем в некоторых органах исполнительной власти.
Какие зарплаты получают руководители государственных органов
Средняя зарплата руководства государственных органов в июне 2024 года:
- Высшая квалификационная комиссия судей – 239,2 тысяч гривен.
- Высший совет правосудия – 236 тысяч гривен.
- Счетная палата Украины – 238,3 тысячи гривен.
- Верховный Суд – 231,4 тысячи гривен.
- Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета – 226,1 тысяч гривен.
- Центральная избирательная комиссия – 224,2 тысячи гривен.
- НКРЭКУ – 179,9 тысяч гривен.
- Национальное агентство по предотвращению коррупции – 176,6 тысяч гривен.