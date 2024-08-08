Какими будут доплаты судей

Судейское вознаграждение не менялось с 2019 года, поэтому возникла идея установить дополнительные коэффициенты к окладам для судей, работающих в прифронтовых регионах.

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8 августа Комитет Верховной Рады поручил подкомитету и рабочей группе подготовить законопроект о доплатах судьям, которые работают на территориях боевых действий.

Бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривает, что для расчета окладов судей останется замороженный прожиточный минимум в 2 102 гривен. Поэтому должностные оклады в местных судах значительно ниже, чем в некоторых органах исполнительной власти.

Какие зарплаты получают руководители государственных органов

Средняя зарплата руководства государственных органов в июне 2024 года:

  • Высшая квалификационная комиссия судей – 239,2 тысяч гривен.
  • Высший совет правосудия – 236 тысяч гривен.
  • Счетная палата Украины – 238,3 тысячи гривен.
  • Верховный Суд – 231,4 тысячи гривен.
  • Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета – 226,1 тысяч гривен.
  • Центральная избирательная комиссия – 224,2 тысячи гривен.
  • НКРЭКУ – 179,9 тысяч гривен.
  • Национальное агентство по предотвращению коррупции – 176,6 тысяч гривен.