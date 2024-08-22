Пенсія 23 тисячі гривень: яку зарплату для цього потрібно мати

Пенсія українців на пряму залежить від їх заробітної плати. Тому, щоб отримувати 23 тисячі гривень на старості, треба вже постаратися.

Як отримати пенсію 23 тисячі гривень

Формула обчислення майбутньої пенсії враховує середню зарплату за три минулі роки, співвідношення власної зарплати до середньої, стаж у роках та 1%.

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Тож на початку року більшість пенсіонерів отримували виплати нижче 5 тисяч гривень, хоча максимальна пенсія перевищує 23 тисячі гривень.

Нагадаємо! Нині середня зарплата по Україні становить 13 547 гривень.

Тож, щоб отримувати максимальну пенсію, потрібно для 35 років стажу отримувати зарплату у розмірі 67 457 гривень на місяць. А от зі стажем 25 років, середня зарплата має становити 94 440 гривень.