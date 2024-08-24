Пенсія чорнобильців: які виплати по інвалідності вони отримують
24 серпня 2024, 13:15Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, отримують виплати від держави по інвалідності. Їх розмір залежить від дуже багатьох факторів.
Пенсія по інвалідності для чорнобильців
Пенсія для чорнобильців призначається двома способами:
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- або у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках;
- або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
Відповідно пенсія для осіб, які зазнали каліцтва чи хвороби внаслідок ЧАЕС не може бути нижчою за:
- I група – 8 187,48 гривні;
- II група – 6 549,98 гривні;
- III групи – 5 048,95 гривні;
- для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.
Пенсія ліквідаторів
Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС мінімальні виплати такі:
- І група – 100% розміру середньої зарплати в Україні – 13 376,21 гривні;
- ІІ група – 80% – 10 700,97 гривні (13 376,21 х 80%);
- ІІІ група – 60 % – 8 025,73 гривні (13 376,21 х 60%).