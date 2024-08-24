Пенсия по инвалидности для чернобыльцев

Пенсия для чернобыльцев назначается двумя способами:

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или в размере возмещения фактического ущерба, исходя из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;

или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Соответственно пенсия для лиц, которые получили увечья или болезни вследствие ЧАЭС не может быть ниже:

I группа – 8 187,48 гривны;

II группа – 6 549,98 гривны;

III группы – 5 048,95 гривны;

для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.

Пенсия ликвидаторов

Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС минимальные выплаты следующие: