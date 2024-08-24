Пенсия по инвалидности для чернобыльцев
Пенсия для чернобыльцев назначается двумя способами:
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- или в размере возмещения фактического ущерба, исходя из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;
- или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.
Соответственно пенсия для лиц, которые получили увечья или болезни вследствие ЧАЭС не может быть ниже:
- I группа – 8 187,48 гривны;
- II группа – 6 549,98 гривны;
- III группы – 5 048,95 гривны;
- для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.
Пенсия ликвидаторов
Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС минимальные выплаты следующие:
- І группа – 100% размера средней зарплаты в Украине – 13 376,21 гривны;
- ІІ группа – 80% – 10 700,97 гривны (13 376,21 х 80%);
- ІІІ группа – 60 % – 8 025,73 гривны (13 376,21 х 60%).