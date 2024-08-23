Какая средняя пенсия в Украине

В 2024 году пенсии украинцев увеличились. Средняя пенсионная выплата, по состоянию на 1 июля, составила 5 816,62 гривны.

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Для сравнения, на 1 января этого года этот показатель составлял 5 385,25 гривны. Как изменились пенсионные выплаты украинцев за 2024 год:

пенсии до 3 тысяч гривен начало получать меньше граждан – 26,14% – в январе этот показатель составлял 29,70%;

начало получать меньше граждан – 26,14% – в январе этот показатель составлял 29,70%; количество получателей выплат от 3 001 до 4 000 гривен уменьшилось до 17,32% с январского показателя – 21,25%;

уменьшилось до 17,32% с январского показателя – 21,25%; от 4 001 до 5 000 гривен – в июле 18,59% лиц – в январе 14,91%;

– в июле 18,59% лиц – в январе 14,91%; от 5 001 до 10 000 гривен – в июле 25,47% – в январе 23,20%;

– в июле 25,47% – в январе 23,20%; от 10 000 гривен – в июле 12,48% – в январе 10,94%.

Обратите внимание! Средняя пенсия работающих пенсионеров, по состоянию на 1 июля, составила 6 216,20 гривен.