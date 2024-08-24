Пенсія по інвалідності для чорнобильців

Пенсія для чорнобильців призначається двома способами:

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  • або у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках;
  • або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Відповідно пенсія для осіб, які зазнали каліцтва чи хвороби внаслідок ЧАЕС не може бути нижчою за:

  • I група – 8 187,48 гривні;
  • II група – 6 549,98 гривні;
  • III групи – 5 048,95 гривні;
  • для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

Пенсія ліквідаторів

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС мінімальні виплати такі:

  • І група – 100% розміру середньої зарплати в Україні – 13 376,21 гривні;
  • ІІ група – 80% – 10 700,97 гривні (13 376,21 х 80%);
  • ІІІ група – 60 % – 8 025,73 гривні (13 376,21 х 60%).