Пенсія по інвалідності для чорнобильців
Пенсія для чорнобильців призначається двома способами:
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- або у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках;
- або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
Відповідно пенсія для осіб, які зазнали каліцтва чи хвороби внаслідок ЧАЕС не може бути нижчою за:
- I група – 8 187,48 гривні;
- II група – 6 549,98 гривні;
- III групи – 5 048,95 гривні;
- для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.
Пенсія ліквідаторів
Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС мінімальні виплати такі:
- І група – 100% розміру середньої зарплати в Україні – 13 376,21 гривні;
- ІІ група – 80% – 10 700,97 гривні (13 376,21 х 80%);
- ІІІ група – 60 % – 8 025,73 гривні (13 376,21 х 60%).