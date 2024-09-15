Пенсія для авіапрацівників: який стаж потрібен

Українці, які працювали у сфері авіації, можуть отримувати спеціальну пенсію. Щоб її отримати, треба спеціальний стаж та страховий стаж для визначення.

Пенсія для авіапрацівників

Відповідно до Закону України № 1788-XII "Про пенсійне забезпечення", окремі категорії працівників авіаційної галузі, в тому числі льотно-випробний склад, мають право на пенсію за вислугу років. Це право застосовується незалежно від відомчої належності підприємств, установ та організацій, де вони працюють.

Читайте також Як пенсіонер може самостійно збільшити свої пенсійні виплати

До цих категорій належать:

працівники льотного і льотно-випробного складу;

працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають відповідне посвідчення;

інженерно-технічний склад;

бортпровідники.

Відповідно до статті 54 Закону України № 1788-XII, для кожної категорії працівників визначено спеціальний стаж та страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за вислугу років. Слід зазначити, що період спеціального стажу, який враховується для отримання права на пенсію за вислугу років, тривав лише до 11 жовтня 2017 року, до набрання чинності Законом України № 2148-VIII, який набув чинності 3 жовтня 2017 року та вніс зміни, спрямовані на підвищення пенсій в країні.

Нагадаємо! Цю пенсію виплачують при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію.

Перелік посад працівників льотного складу, перелік посад і робіт інженерно-технічного складу авіації, які дають право на пенсію за вислугу років можна знайти у постанові Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 № 418.