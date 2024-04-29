Які в Україні діють пільги для людей з інвалідністю II групи

В Україні передбачені пільги для людей з інвалідністю усіх груп. Проте, щоб їх отримати, потрібно мати посвідчення, яке підтверджує статус людини з інвалідністю.

Які пільги передбачені

До II групи інвалідності належать люди, які можуть самостійно обслуговувати себе, але не здатні працювати в стандартних умовах виробничого середовища.

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Таким чином, такі особи мають відповідне право на різні види соціально-побутових пільг. А саме:

Отримання житла. Мають право на отримання позачергового житла деякі категорії осіб, зокрема учасники війни та військовослужбовці, які мають дитину з інвалідністю ІІ групи.

Мають право на отримання позачергового житла деякі категорії осіб, зокрема учасники війни та військовослужбовці, які мають дитину з інвалідністю ІІ групи. Пільги на ліки. Особи з інвалідністю ІІ групи мають право на відшкодування 50% вартості ліків у разі амбулаторного лікування або 100% відшкодування за мінімального розміру пенсії.

Особи з інвалідністю ІІ групи мають право на відшкодування 50% вартості ліків у разі амбулаторного лікування або 100% відшкодування за мінімального розміру пенсії. Пільги для проїзду у транспорті. Особи з інвалідністю ІІ групи мають право придбати залізничні квитки з оплатою 50% від повної вартості. Для отримання пільгової картки мешканцям м. Києва на пільговий проїзд у міському транспорті варто звертатися до УПСЗН.

Особи з інвалідністю ІІ групи мають право придбати залізничні квитки з оплатою 50% від повної вартості. Для отримання пільгової картки мешканцям м. Києва на пільговий проїзд у міському транспорті варто звертатися до УПСЗН. Пільги на техзасоби реабілітації. Особи з інвалідністю ІІ групи мають право на безкоштовне чи пільгове отримання технічних та інших засобів реабілітації, виробів медпризначення, також автомобілів та електрокрісел.

Яка пенсія по інвалідності II групи

Громадяни з ІІ групою мають набути від 1 до 10 років страхового стажу, залежно від віку, щоб отримати пенсію.

Співвідношення виплат по інвалідності до вікових таке:

І групи – 100% пенсії за віком;

ІІ групи – 90%;

ІІІ групи – 50%

Гарантовані мінімальні виплати для пенсіонерів з інвалідністю такі: