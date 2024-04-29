Які пільги передбачені
До II групи інвалідності належать люди, які можуть самостійно обслуговувати себе, але не здатні працювати в стандартних умовах виробничого середовища.
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Таким чином, такі особи мають відповідне право на різні види соціально-побутових пільг. А саме:
- Отримання житла. Мають право на отримання позачергового житла деякі категорії осіб, зокрема учасники війни та військовослужбовці, які мають дитину з інвалідністю ІІ групи.
- Пільги на ліки. Особи з інвалідністю ІІ групи мають право на відшкодування 50% вартості ліків у разі амбулаторного лікування або 100% відшкодування за мінімального розміру пенсії.
- Пільги для проїзду у транспорті. Особи з інвалідністю ІІ групи мають право придбати залізничні квитки з оплатою 50% від повної вартості. Для отримання пільгової картки мешканцям м. Києва на пільговий проїзд у міському транспорті варто звертатися до УПСЗН.
- Пільги на техзасоби реабілітації. Особи з інвалідністю ІІ групи мають право на безкоштовне чи пільгове отримання технічних та інших засобів реабілітації, виробів медпризначення, також автомобілів та електрокрісел.
Яка пенсія по інвалідності II групи
Громадяни з ІІ групою мають набути від 1 до 10 років страхового стажу, залежно від віку, щоб отримати пенсію.
Співвідношення виплат по інвалідності до вікових таке:
- І групи – 100% пенсії за віком;
- ІІ групи – 90%;
- ІІІ групи – 50%
Гарантовані мінімальні виплати для пенсіонерів з інвалідністю такі:
- для I групи – 2 760 гривень;
- II та III група, якщо особа не працює – 2 520 гривень;
- особа з інвалідністю II чи III групи, що працює – 2 093 гривень.