Як збільшити пенсію

Пенсіонери, які вирішили продовжити працювати та отримувати виплати пізніше, розраховуватимуть їх з урахуванням набутого стажу на день звернення за призначенням пенсії.

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Відповідно основний розмір пенсії зросте так:

на 0,5% – за кожен повний місяць стажу в разі відстрочення на термін до 60 місяців;

на 0,75% – за кожен повний місяць стажу в разі відстрочення на термін понад 60 місяців.

Тож за рік відстрочки пенсіонер може отримати додаткові 6% до своєї пенсії. , Натомість за 6 років відстрочки відсоток зросте до 54%.

Зверніть увагу! Для збільшення розміру пенсії враховуються лише повні місяці роботи.

Щоб пенсію призначили пізніше, потрібно заздалегідь про це повідомити ПФУ, інакше її призначать автоматично. Звернутися за відстрочкою також можна і після набуття повного стажу, проте, якщо зробити це після 3 місяців, виплати почнуть зараховувати з дня звернення.

Проте, якщо особа продовжує працювати та не звертається за призначенням пенсії, а її трудова книжка не зацифрована, то вважатиметься, що вона вирішила вийти на пенсію пізніше.



