Що відомо про тимчасову державну допомогу
При досягненні 65 років, пенсіонери, які взагалі не напрацювали страхового стажу – можуть претендувати на тимчасову допомогу від держави. Водночас ті, хто набули неповний стаж – можуть оформити тимчасову державну допомогу уже в 63 роки.
Читайте також: Виплати для ВПО: що зміниться для переселенців у травні
Станом на 2024 рік, розмір виплат становить 2 361 гривню щомісячно. Аби отримати ці кошти, пенсіонер має звернутись до місцевого центру соціального захисту.
Як оформити виплати: перелік документів
Для оформлення виплат необхідно подати відповідні документи до місцевого центру соціального захисту:
- заява;
- посвідчення особи;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- довідка, що засвідчує трудовий стаж;
- декларація про доходи;
- відомості про майновий стан;
- відомості про стан родини (доходи цих членів сім'ї враховані у декларації).