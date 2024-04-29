Что известно о временной государственной помощи
При достижении 65 лет, пенсионеры, которые вообще не наработали страховой стаж– могут претендовать на временную помощь государства. В то же время, кто приобрел неполный стаж– могут оформить временную государственную помощь уже в 63 года.
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По состоянию на 2024 год, размер выплат составляет 2 361 гривну ежемесячно. Чтобы получить эти средства, пенсионер должен обратиться в местный центр социальной защиты.
Как оформить выплаты: список документов
Для оформления выплат необходимо предоставить соответствующие документы в местный центр социальной защиты:
- заявление;
- удостоверение личности;
- паспорт;
- идентификационный код;
- справка, что удостоверяет трудовой стаж;
- право на доходы;
- сведения об имущественном положении;
- сведения о состоянии семьи (доходы этих членов семьи учтены в декларации).