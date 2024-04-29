Как увеличить пенсию

Пенсионеры, которые решили продолжить работать и получать выплаты позже, будут рассчитывать их с учетом приобретенного стажа на день обращения за назначением пенсии.

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Соответственно основной размер пенсии вырастет следующим образом:

на 0, 5%– за каждый полный месяц стажа при отсрочке на срок до 60 месяцев;

на 0, 75%– за каждый полный месяц стажа при отсрочке на срок свыше 60 месяцев.

За год отсрочки пенсионер может получить дополнительные 6% к своей пенсии., За 6 лет отсрочки процент вырастет до 54%.

Обратите внимание! Для увеличения размера пенсии учитываются только полные месяцы работы.

Чтобы пенсию назначили позже, нужно заранее об этом сообщить ПФУ, иначе ее назначат автоматически. Обратиться за отсрочкой также можно и после получения полного стажа, однако, если сделать это после 3 месяцев, выплаты начнут засчитывать со дня обращения.

Однако, если лицо продолжает работать и не обращается за назначением пенсии, а ее трудовая книжка не цифровая, то будет считаться, что она решила выйти на пенсию позже.



