Чи входить догляд за дитиною до стажу: що змінилося у 2026 році

Догляд за дитиною може зараховуватися до страхового стажу, однак правила залежать від віку дитини та періоду, коли здійснювався догляд. У 2026 році в Україні оновили умови державного страхування для батьків, тому деякі правила відрізняються від тих, що діяли раніше.

Чи зараховується догляд за дитиною до страхового стажу

Період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може входити до страхового стажу, який враховується під час призначення пенсії, повідомляє Пенсійний фонд України. Якщо людина перебуває у трудових відносинах і оформлює відпустку для догляду за дитиною до 3 років, цей час зараховується до страхового стажу.

З 1 січня 2026 року законодавство передбачає окремі правила для різних періодів догляду. До страхування належать особи, які доглядають за дитиною до 1 року та отримують відповідну допомогу, а також люди, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років або є непрацюючими та фактично здійснюють догляд за дитиною віком від 1 до 3 років.

Важливо! Таким чином, сам факт того, що один із батьків не працює через необхідність догляду за дитиною, не означає автоматичної втрати страхового стажу. Водночас для зарахування періоду мають виконуватися передбачені законодавством умови, зокрема щодо отримання відповідної державної допомоги та сплати страхових внесків.

Як зараховують стаж за догляд за дитиною у 2026 році

З 1 січня 2026 року період догляду за дитиною до одного року зараховується до страхового стажу за умови отримання передбаченої законом допомоги для догляду за дитиною до однорічного віку, допомоги при народженні або усиновленні дитини. Відповідні зміни пов'язані з оновленням системи державної підтримки сімей із дітьми.

Для періоду від 1 до 3 років передбачено два основні випадки: людина може перебувати у відпустці для догляду за дитиною до 3 років або бути непрацюючою та фактично доглядати за дитиною. У таких випадках страховий внесок за відповідну особу сплачується Пенсійним фондом України, якщо виконуються встановлені законодавством умови.

Є й важлива деталь для тих, хто повертається до роботи: сплата внеску Пенсійним фондом припиняється з дати виходу людини з відпустки для догляду за дитиною або з дати її працевлаштування. Після цього страховий стаж формується вже за загальними правилами через внески, пов'язані з трудовою діяльністю.

Зверніть увагу! Водночас правила відрізнялися залежно від того, коли саме людина доглядала за дитиною. Зокрема, Пенсійний фонд зазначає: періоди до 1 січня 2004 року підтверджуються за одними правилами, 2004 рік має окремі вимоги щодо підтвердження отримання допомоги, а з 1 січня 2005 року інформація про такий період відображається в системі персоніфікованого обліку.

До речі, нещодавно ми розповідали, що держава оновила правила нарахування соціальних виплат для певних категорій громадян на наступний рік. Якщо проігнорувати цю обов'язкову процедуру, то надходження пенсії стане неможливим.