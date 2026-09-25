Включается ли уход за ребенком в страховой стаж

Период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может входить в страховой стаж, который учитывается при назначении пенсии, сообщает Пенсионный фонд Украины. Если человек находится в трудовых отношениях и оформляет отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, это время засчитывается в страховой стаж.

С 1 января 2026 года законодательство предусматривает отдельные правила для различных периодов ухода. К страхованию относятся лица, которые ухаживают за ребенком до 1 года и получают соответствующую помощь, а также люди, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет или неработающие и фактически осуществляющие уход за ребенком в возрасте от 1 до 3 лет.

Важно! Таким образом, сам факт того, что один из родителей не работает из-за необходимости ухода за ребенком, не означает автоматической потери страхового стажа. В то же время для зачисления периода должны выполняться предусмотренные законодательством условия, в частности, касающиеся получения соответствующего государственного пособия и уплаты страховых взносов.

Как зачисляется стаж по уходу за ребенком в 2026 году

С 1 января 2026 года период ухода за ребенком до достижения им одного года зачисляется в страховой стаж при условии получения предусмотренной законом помощи по уходу за ребенком до достижения им одного года, помощи при рождении или усыновлении ребенка. Соответствующие изменения связаны с обновлением системы государственной поддержки семей с детьми.

Для периода от 1 до 3 лет предусмотрены два основных случая: человек может находиться в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет или быть неработающим и фактически ухаживать за ребенком. В таких случаях страховой взнос за соответствующее лицо уплачивается Пенсионным фондом Украины, если соблюдаются установленные законодательством условия.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Есть и важная деталь для тех, кто возвращается на работу: уплата взноса Пенсионным фондом прекращается со дня выхода человека из отпуска по уходу за ребенком или со дня его трудоустройства. После этого страховой стаж формируется уже по общим правилам за счет взносов, связанных с трудовой деятельностью.

Обратите внимание! При этом правила различались в зависимости от того, когда именно человек ухаживал за ребенком. В частности, Пенсионный фонд отмечает: периоды до 1 января 2004 года подтверждаются по одним правилам, к 2004 году предъявляются отдельные требования относительно подтверждения получения пособия, а с 1 января 2005 года информация о таком периоде отражается в системе персонифицированного учета.

Кстати, недавно мы рассказывали, что государство обновило правила начисления социальных выплат для определенных категорий граждан на следующий год. Если проигнорировать эту обязательную процедуру, то получение пенсии станет невозможным.