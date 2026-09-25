Кому могут отменить выплаты

Чтобы продолжить получать свои деньги с 1 января следующего года, две категории украинских пенсионеров обязаны до 31 декабря пройти физическую идентификацию, что сообщает Пенсионный фонд.

Это требование касается тех, кто:

лиц, временно проживающих за рубежом; граждане, оставшиеся на временно оккупированных Россией территориях.

Законодательство предлагает несколько удобных способов пройти проверку, чтобы не лишиться финансовой поддержки.

Самый простой вариант для тех, у кого есть смартфон, – воспользоваться сервисом"Дія.Підпис" ("Дія ID").

Также можно зарегистрироваться на видеоконференцию через веб-портал ПФУ или позвонить в Контакт-центр по номерам 0 800 503 753, (044) 281-08-70.

Если человек находится за границей, то идентификацию можно пройти в дипломатических учреждениях Украины.

Те, у кого есть такая возможность, могут лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ или отделение уполномоченного банка.

Проверить успешность процедуры можно в разделе "Моя идентификация" в мобильном приложении ПФУ.

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Важно помнить, что это требование не распространяется на внутренне перемещенных лиц. Пенсионеры, которые выехали из оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию и перевели свои выплаты по новому месту жительства, освобождаются от ежегодной идентификации.

Напомним, что пенсия выплачивается украинцам с 4 по 25 число каждого месяца. ПФУ определяет индивидуальную дату выплаты для каждого человека.