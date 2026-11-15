Українцям автоматично підвищать виплати: хто отримає щомісячну надбавку

Осінній період принесе приємні фінансові зміни для окремих категорій українців поважного віку. Держава вже готує додаткові нарахування, які допоможуть трохи пом'якшити удар від зростання цін.

Кому саме та скільки доплатять цієї зими

Загального підвищення виплат у грудні не планується, проте громадяни, які досягли 70, 75 та 80 років, гарантовано отримають вікові надбавки. Суми коливаються від 300 до 570 гривень залежно від вікової категорії, про що пише Пенсійний фонд України.

До того ж, система працює автоматично, тому оббивати пороги державних установ чи писати заяви не доведеться. Щойно людині виповнюється відповідна кількість років, ПФУ самостійно оновлює дані.

Від 70 до 74 років доплачують 300 гривень;

Від 75 до 79 років – 456 гривень;

Довгожителям від 80 років – 570 гривень.

Що робити самотнім пенсіонерам для доплати

Окрім вікових бонусів, існує ще одна суттєва допомога – доплата для самотніх людей від 80 років, які потребують постійного догляду. Її розмір становить 40% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює 1038 гривень.

На відміну від попередньої надбавки, ці гроші не прийдуть самі. Пенсіонеру необхідно звернутися до органів соціального захисту з паспортом, ідентифікаційним кодом та висновком медичної комісії.

Важливий нюанс полягає в тому, що наявність працездатних родичів скасовує право на цю виплату. Але якщо діти самі вже на пенсії чи мають інвалідність, гроші обов'язково нарахують.

Які обмеження та інші бонуси діють для українців

Варто пам'ятати про один суворий ліміт, який стосується вікових надбавок. Як вже повідомлялося раніше, якщо ваша загальна пенсія з усіма індексаціями перевищує 10 340,35 гривні, вікова компенсація просто не призначається.

Водночас українські пенсіонери мають право на інші фінансові бонуси, зокрема за понаднормовий стаж. Кожен додатковий рік офіційної роботи понад 35 років для чоловіків та 30 років для жінок оцінюється в 1% від базової пенсії.